Vinitaly: il Prosecco partner dei Mondiali di Sci 2021 di Cortina

Verona, 17 apr. (AdnKronos) – Non poteva che essere il Prosecco, bandiera mondiale della produzione enologica del Veneto, uno dei partner dell’edizione 2021 dei Mondiali di Sci che si terrà a Cortina d’Ampezzo, che già oggi si annuncia spumeggiante, con 600 atleti da più di 60 Paesi del mondo, e un traino promozionale territoriale di grande appeal.

E non poteva esserci vetrina più significativa della 52^ edizione del Vinitaly in corso a Veronafiere dove, per presentare questo sodalizio tra la Regina delle Dolomiti e la più grande Doc del mondo nello stand Prosecco Doc Pavillon, si sono ritrovati il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il Presidente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton, e il Presidente del Consorzio del Prosecco doc Stefano Zanette.

‘Dove c’è una gara c’è una medaglia, dove c’è una medaglia c’è una festa, dove c’è una festa c’è il Prosecco”, ha detto tra l’altro Zaia, coniando di fatto sul momento quello che potrà essere lo slogan del matrimonio tra neve e bollicine.