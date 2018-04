Vinitaly: assessore Caner, un Veneto da assaggiare e da gustare (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – I dati illustrati dall’assessore confermano che il Veneto, con i suoi 8,5 milioni di ettolitri ricavati da oltre 80 mila ettari a vite, è una delle prime regioni d’Europa per la produzione di vino (nonostante la ‘frenata” nell’ultima vendemmia causata dalla gelata che colpì il nord Italia ad aprile 2017), ma soprattutto non conosce concorrenti quanto all’export, prima in assoluto in Italia davanti a Piemonte e Toscana che nemmeno insieme riescono a fare meglio del Veneto: quest’ultimo, infatti, totalizza un nuovo record di 2,1 miliardi di euro di esportazioni, crescendo rispetto all’anno precedente di oltre 6 punti percentuali e rappresentando il 35,5% del totale italiano.

‘Un primato legato al fenomeno del Prosecco ‘ ha sottolineato l’assessore ‘, del quale nel 2017 sono stati esportati oltre 800 milioni di euro, pari al 60% dell’export di spumante nazionale. Un best seller planetario, potremmo definirlo, con Regno Unito, Stati Uniti e Germania ai primi tre posti nell’accaparrarsi questo prodotto”.

Ma alla quantità si aggiunge la qualità: il Veneto, infatti, primeggia in ambito nazionale anche per numero di prodotti certificati, occupando il gradino più alto del podio (insieme alla Toscana) con ben 91 eccellenze: 53 ‘wine” (43 DOP ‘ comprendenti le DOCG e le DOC ‘ e 10 IGP, per un valore complessivo, in termini di fatturato, di 1,3 miliardi di euro) e 38 ‘food” (18 DOP, 18 IGP e 2 STG, per un valore di 390 milioni di euro).