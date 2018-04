Veneto: Consulta accoglie ricorso Regione su due commi legge bilancio 2017

Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – Con la sentenza n. 71 del 2018, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Veneto, difesa dagli avv. Luca Antonini e Ezio Zanon, dichiarando costituzionalmente illegittimi i commi 85 e 627 dell’art.1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), in quanto disposti in violazione del principio di leale collaborazione con le Regioni.

Nello specifico, l’art. 1, comma 85 dispone che l’INAIL destini 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Tuttavia, nonostante la materia dell’edilizia scolastica coinvolga diverse competenze regionali, quali il ‘governo del territorio”, la ‘protezione civile”, ecc., la disposizione censurata dalla Regione Veneto non prevedeva alcuna forma di concertazione con le Regioni, nemmeno ai fini dell’adozione dei criteri di selezione dei progetti ammessi alla ripartizione. Il Governo, quindi rimaneva libero di favorire l’una Regione o l’altra senza alcun controllo da parte dell’insieme delle Regioni.