(AdnKronos) – Le aree del Centro-Nord, che presentano i tassi di disoccupazione più bassi, sono quelle in cui rispetto al 2016 la quota di persone in cerca di occupazione è diminuita in maniera più evidente.

Il tasso di disoccupazione è infatti diminuito di 0,7 punti al Nord, dove esso risulta pari al 6,9%, di 0,4 punti al Centro, dove si attesta al 10,0%, e appena di 0,2 punti nel Mezzogiorno dove raggiunge il 19,4%.