Veneto: Cna, nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 (2)

(AdnKronos) – Tutte le province venete sono al di sopra della media nazionale e solo Vicenza e Rovigo hanno subito una diminuzione nel 2017 rispetto al 2016.

La provincia italiana che oggi può vantare il recupero della base occupazionale più marcato è Venezia dove il tasso di occupazione è passato dal 63,4% del 2008 al 67,4% del 2017.

‘I dati diffusi dal Centro Studi di CNA sono l’ulteriore dimostrazione che il Veneto, con il Nordest, è ancora la locomotiva italiana che può trainare l’economia del Paese, anche pe l’occupazione. La crisi ha dato uno scossone all’intero sistema produttivo regionale ed ha fatto perdere molte aziende e posti di lavoro. E’ stato, però, fatto uno sforzo per dare a chi ha resistito nuovi strumenti per competere, con l’innovazione e la digitalizzazione, sui mercati e questi sono i risultati positivi. La piccola impresa come emerge crea lavoro e chi oggi c’è è più forte di prima e può continuare a creare sviluppo”, commenta Matteo Ribon, Vicesegretario di CNA Veneto.