Veneto: assessore Bottacin, 1,5 mln per la sicurezza del territorio (2)

(AdnKronos) – ‘Un secondo progetto da 1.000.000 di euro ‘ dettaglia Bottacin – prevede invece la sistemazione di alcune briglie in località Benedet, per impedire l’eventuale collassamento dell’area a monte della frana Saviane”. Per questo progetto, al momento allo stadio preliminare, sono in corso di affidamento alcuni rilievi aerei con tecnica LIDAR.

‘Interventi importanti con cui rispondiamo nell’immediato e con soldi veri alle esigenze del territorio ‘ conclude l’assessore ‘ in un quadro complessivo del nostro programma, come più volte ricordato anche dal presidente Zaia, dove puntiamo a meno asfalto e più interventi per la difesa del suolo. Proprio per questo abbiamo focalizzato l’attenzione su opere forse di minor impatto mediatico, ma che stanno contribuendo a far diminuire l’indice di rischio delle zone di montagna e non solo”.