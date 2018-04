“Come si fa a superare Valentino Rossi senza farlo cadere?”: Jovanotti risponde al quesito de Le Iene con una domanda più… grande [VIDEO]

Jovanotti interrogato da Le Iene risponde al quesito a cui tutti vorremmo dare una risposta: “superare Valentino Rossi senza farlo cadere, come si fa?”

Lorenzo Jovanotti è protagonista di un servizio de Le Iene realizzato da Nadia Toffa e Nicola Savino. Il cantante il 14 aprile si è esibito sul palco del palazzetto di Bologna senza sapere che sul finire del suo spettacolo si sarebbero palesate le due Iene. Il pubblico dell’Unipol Arena si diverte anche quando il cantante romano smette di cantare e prima risponde a Savino che gli pone domande importanti e poi collabora con Nadia Toffa, che gli propone un gemellaggio con Le Iene. Le domande che vengono fatte a Lorenzo Cherubini sono impegnative e nonostante la sua reticenza a parlarne (Jovanotti non si sente in grado di rispondere a quesiti così importanti), alla fine il cantante dà risposte meritevoli di nota. “Come si fa a eleggere il leader del governo?“, “come si fa con l’omosessualità?“, “come si fa con il razzismo?“: sono queste alcune delle domande poste al 51enne sul palco di una delle 70 date del suo tour in giro per l’Italia. Tra le domande impegnative fatte al cantante ne spunta però anche una meno esistenziale, ma che negli ultimi giorni ha sicuramente assillato tantissimi tifosi.

superare Valentino Rossi senza farlo cadere, come si fa?

La domanda di Savino è tendenziosa e si riferisce al discutibile sorpasso di Marc Marquez su Valentino Rossi nell’ultimo appuntamento di MotoGp sulla pista di Termas de Rio Hondo in Argentina. Il sorpasso, che lo spagnolo ha effettuato sul Dottore, è costato i primi posti al pilota di Tavullia, che ha dovuto capitolare la sua gara lontano dalle posizioni che contano. Marquez ha infatti fatto cadere Valentino Rossi speronandolo con una manovra giudicata dai più (ed anche da Valentino in persona) pericolosa. Jovanotti, fan sfegatato del nove volte campione del mondo, ha risposto al quesito fattogli dalla Iena così:

la vera domanda è ‘come si fa a non farsi superare da Valentino Rossi guidando in maniera corretta?’. Perchè Valentino, oltre ad essere il più grande della storia della moto, è uno corretto.

L’ovazione del pubblico è delirante. Jovanotti, infine, alla domanda di Savino che lo interroga su ‘come si fa l’amore‘ risponde: