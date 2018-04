Turismo: ottime prospettive di stagione 2018 per Gardaland Resort (2)

(AdnKronos) – “Il mercato israeliano, in particolare, mantiene intatto tutto il suo valore, così come il crescente interesse rispetto ad ogni novità proveniente dal mondo Gardaland. Ma un ottimo segnale proviene anche dal mercato britannico: è stata stipulata una nuova collaborazione con un noto tour operator di Oltremanica che, durante l’intera stagione estiva, proporrà un elevato numero di charter su Verona”, spiega ancora Vigevani.

Gardaland è sicuramente un polo di grande attrazione tanto che il turismo straniero aumenta ogni anno raggiungendo attualmente il 30% nel Parco e il 54% negli hotel del Resort.

In realtà anche sul mercato nazionale Gardaland sta allargando il proprio bacino di utenza “Gardaland Resort sta riscuotendo sempre più successo al centro-sud Italia; Campania e Lazio, in particolare, sono le regioni dalle quali riceviamo grandi soddisfazioni”, aggiunge Vigevani.