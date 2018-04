Tour Trail – La Becca di Viou anticipata: percorsi invertiti, partenza da Roisan

Trail Becca di Viou anticipato al 6 maggio Percorsi invertiti: partenza da Roisan

Nel calendario del Tour Trail della Valle d’Aosta, che quest’anno propone competizioni da marzo a ottobre, trova spazio ancora una volta il Trail della Becca di Viou, una delle prime gare a essere entrata a far parte del circuito valdostano. La prova che si svolge nella Valpelline si presenta però con due novità: una data diversa e un percorso invertito. Il trail che di solito veniva svolto nel mese di giugno, quest’anno è stato anticipato ai primi di maggio, una data che si colloca tra l’opening di Verrès (Castle’s Trail) e le altre prove del circuito. L’appuntamento è quindi per domenica 6 maggio con la 23 chilometri (1.419 metri dislivello positivo) e la 33 chilometri (1.823 metri dislivello positivo). Il disegno dei due percorsi è rimasto invariato, l’unica differenza riguarda il senso di marcia. Per l’edizione 2018 è infatti stato deciso di invertire partenza e arrivo. Il Trail della Becca di Viou partirà quindi da Roisan per arrivare nel cuore di Valpelline. In mezzo salite e discese, passaggi in quota e sui sentieri a valle, toccando i Comuni di Roisan, Valpelline, Doues e Ollomont. Le iscrizioni alle due gare sono già aperte sul sito internet di wedosport. Partecipare alla 23 chilometri costa 25 euro, mentre la quota per correre la gara lunga è pari a 35 euro. La procedura di iscrizione online rimarrà aperta fino a giovedì 3 maggio. Domenica 6 maggio ci sarà anche il consueto spazio per i bambini che potranno partecipazione al Trail Kids organizzato nei pressi della zona di arrivo. Sarà allestito un percorso di circa 1.000 metri: iscrizione gratuita sul posto, il giorno della gara.

Confermato anche il Vertical della Becca di Viou con i classici due percorsi, sempre molto apprezzati. Domenica 24 giugno si correrà solo in salita con il K1000 (arrivo posto all’alpeggio La Nouva) e con il K1900 (arrivo ai 2.856 metri della Becca di Viou). Iscriversi a una delle due prove costa 25 euro ed è già possibile farlo attraverso wedosport. Come da tradizione il Vertical si svolgerà nella stessa giornata del Triangolo Enogastronomico, l’appuntamento con la buona cucina che ogni estate unisce Abruzzo, Emilia Romagna e Valle d’Aosta.