Tragedia nel mondo del ciclismo: trovata senza vita Ilaria Rinaldi, il ricordo di Valerio Agnoli

Tragedia nel mondo del ciclismo: trovata morta l’ex campionessa Ilaria Rinaldi

Terribile notizia nel pomeriggio di Pasquetta: è stato trovato senza vita il corpo di Ilaria Rinaldi, 33enne toscana, ex ciclista. Ilaria è stata campionessa italiana under 23 di ciclocross nel 2007 ed è stata trovata morta questa mattina a casa sua a Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Ai tempi del professionismo, dopo la vittoria del 2007, Ilaria era stata squalificata per due anni perchè positiva al doping e nel 2010 ha deciso di smettere col professionismo continuando però a correre e gareggiare nelle granfondo. Trovato nel suo appartamento, il corpo di Ilaria Rinaldi è stato trasportato all’Ospedale di Careggi nel reparto di medicina legale dove verrà effettuata l’autopsia per capire le cause del decesso. Questo il ricordo di Valerio Agnoli: