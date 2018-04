Toscana: A Prato villaggio ecologia spirituale, partito recupero antico borgo

Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – “E’ partita una grande avventura: far rinascere un antico borgo, immerso in boschi di castagni secolari, per creare un’oasi di spiritualità e cura della persona, e costruire un hospice in cui accompagnatori e accompagnati praticano la meditazione”. Il Borgo TuttoèVita (http://www.tuttovita.it) nascerà su un villaggio abbandonato, immerso nel silenzio e nel verde, a Mezzana, sui monti della Calvana, a Prato.

Nel borgo sorgerà anche un villaggio ispirato all’Enciclica di Papa Francesco ‘Laudato si” la quale invita l’uomo a prendersi cura della Casa comune, di quella ‘Madre Terra’ tanto cara al Santo di Assisi e al pensiero dei Ricostruttori. Il borgo si presenta come un piccolo villaggio rurale di antiche origini, che si affaccia su un vasto panorama di boschi e vallate. E’ stato da poco acquistato nel mese di maggio 2017 da TuttoéVita, grazie a donazioni ricevute, “ma si trova in uno stato di notevole degrado, in particolare per quanto riguarda le murature esterne e le strutture di copertura degli edifici, e non risulta pertanto fruibile – si legge in una nota – TuttoèVita è attualmente impegnata nel ripulire il Borgo dalla fitta vegetazione prima di procedere alla sua ristrutturazione, secondo il carisma dei Ricostruttori, che, come suggerisce il nome, hanno come missione quella di ricostruire luoghi disabitati per renderli centri di spiritualità”.

L’Università di Firenze sta eseguendo i primi rilievi dei dodici immobili e poi sarà incaricato uno staff tecnico composto da architetti, ingegneri, geologi e geometra, diretto dall’architetto Luca Bormolini, per definire il progetto di ristrutturazione. La ristrutturazione di luoghi abbandonati, operata prevalentemente con il lavoro diretto degli associati, si accompagna alla ricostruzione spirituale: restituire al mondo luoghi abbandonati, offrire agli scettici uno stimolo per leggere i misteri della vita con sguardo nuovo, è anche, per chi si impegna a fare tutto questo, un modo per ricostruire se stesso.