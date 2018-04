Tiro con l’Arco, sale l’attesa per i Campionati Italiani di Società: si parte mercoledì 18 con la presentazione ufficiale

Sale l’attesa per i Campionati Italiani di Società che si svolgeranno a L’Aquila sabato 21 e domenica 22 aprile. Mercoledì la presentazione ufficiale della manifestazione

Prima la presentazione ufficiale, poi le frecce che decreteranno le migliori squadre d’Italia. L’Aquila si prepara a diventare per il fine settimane del 21 e 22 aprile la Capitale del tiro con l’arco italiano grazie all’arrivo dei Campionati Italiani di Società. Le migliori sedici società al maschile e le migliori sedici al femminile si sfideranno in un campo di gara davvero suggestivo, allestito davanti la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, da sempre simbolo della città abruzzese, anche dopo il terribile sisma che sconvolse la città e tutto il centro Italia il 6 aprile 2009.

Una location storica che ospiterà sabato 21, dalle ore 15 alle 17,30, i tiri di prova e poi la cerimonia di apertura. Domenica 22 si farà sul serio a partire dalle 9,30 con la competizione che decreterà le squadre vincitrici del Campionato.

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE – I Campionati Italiani di Società 2018, che godono del patrocinio del Comune e della Provincia dell’Aquila e della Regione Abruzzo, verranno presentati mercoledì 18 aprile alle ore 11 presso l’assessorato allo sport del Comune in via XXV aprile, alla presenza dell’assessore allo sport Alessandro Piccinini, dei dirigenti Federali e dei rappresentanti del Comitato Organizzatore.

La manifestazione verrà realizzata grazie all’impegno della Società Aquilana Arcieri, degli Arcieri il Delfino, della ASD Sulmona Arcieri, della Proloco Lucoli, coadiuvati dal Comitato Regionale FITARCO Abruzzo e con il fondamentale supporto della Polizia Penitenziaria – Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

LE SOCIETA’ PARTECIPANTI – Nelle sfide al maschile a cercare di strappare il titolo agli Arcieri Tre Torri ci saranno i corregionali lombardi della Compagnia Arcieri del Sole, degli Arcieri Audax Brescia e del C.A.M – Compagnia Arcieri Monica. Folta anche la rappresentanza in arrivo dal Piemonte schierata con Arcieri di Volpiano, Arcieri Iuvenilia, Sentiero Selvaggio di Venaria Reale e dall’Emilia Romagna con Compagnia Arcieri del Torrazzo, Arcieri Orione, Polisportiva Castlefranco Emilia. Due le società in arrivo dalla Toscana Arcieri Fivizzano e Arcieri Città di Pescia, le altre squadre iscritte alla gara sono i marchigiani degli Arcieri del Medio Chienti, i veneti degli Arcieri del Piave, il Kosmos Rovereto in rappresentanza del Trentino Alto Adige e gli Arcieri Torrevecchia per il Lazio.

Più variegata la schiera dei contendenti al femminile: dalla Liguria arriveranno gli Arcieri del Tigullio campioni in carica e l’Associazione Genovese Arcieri, della Lombardia C.A.M – Compagnia Arcieri Monica e Arcieri Tre Torri Cardano al Campo dall’Emilia Romagna Polisportiva Castelfranco Emilia e Castenaso Archery Team, dal Piemonte Ar.Co. Arcieri Collegno e Arcieri Sentiero Selvaggio di Venaria Reale, dal Trentino Arcieri Altopiano Pinè e Kosmos Rovereto e dalle Marche Arcieri del Medio Chienti e Arcieri delle 5 Torri. Il resto delle squadre partecipanti arriverà dal Vento, gli Arcieri del Piave, dal Lazio, gli Arcieri Torrevecchia, dall’Abruzzo, gli Arcieri Abruzzesi e dalla Toscana, gli Arcieri Città di Pescia.



COME SEGUIRE LA GARA – I Campionati Italiani di Società, così come tutti gli Eventi Federali Nazionali, saranno trasmessi in diretta su YouArco, il canale ufficiale Youtube della FITARCO. La gestione dei punteggi sarà affidata, come sempre, a Ianseo.



IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Sabato 21 aprile

Ore 15:00 – 17:30 Accreditamento Squadre c/o piazzale Basilica di Collemaggio

Ore 15:00 – 17:30 Tiri di prova

Ore 18:00 – 18:30 Cerimonia d’apertura

Domenica 22 aprile

Ore 07:30 – 08:30 Accreditamento squadre c/o piazzale Basilica di Collemaggio

Ore 08:30 – 09:15 Tiri di prova

Ore 09:30 Inizio gara e a seguire le finali

A seguire Premiazioni e Cerimonia di chiusura