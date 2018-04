Tiro a Volo – Coppa del Mondo: domenica scatta la tappa di Changwon, tanti azzurri a caccia di medaglie

A Changwon va in scena la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, tanti gli azzurri che andranno a caccia di una medaglia

Al Changwon international shooting range è il momento della Fossa Olimpica, impegnata oggi negli allenamenti ufficiali. Il lancio inaugurale della seconda prova di Coppa del Mondo ci sarà domani, domenica 22 aprile, per le prime tre serie di qualifica della Fossa Olimpica femminile. Pronti all’azione le tiratrici ed i tiratori del direttore tecnico Albano Pera, che potranno contare anche sul sostegno del presidente Federale Luciano Rossi, in Corea anche in veste di vice presidente della Federazione Internazionale degli Sport di Tiro (ISSF), arrivato a Changwon ieri. La squadra femminile è capitanata da Jessica Rossi (Fiamme Oro), campionessa Olimpica di Londra 2012 e ad affiancarla ci saranno Alessia Iezzi (Carabinieri) e Alessia Montanino (Fiamme Azzurre). Lunedì 23 aprile le ragazze concluderanno le qualifiche ed affronteranno la finale, programmata per le 9.45 italiane, mentre i colleghi del comparto maschile saranno impegnati con le prime tre serie di gara. A difendere nostri colori sarà Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), quattro volte medagliato olimpico. Con lui in gara con anche Mauro De Filippis (Fiamme Oro) e Valerio Grazini (Carabinieri). Per loro la gara si concluderà martedì 24 aprile con altri 50 piattelli di qualifica e la finale, prevista per le 9.15 italiane (ADNKRONOS)