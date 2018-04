Teatro: assessore Corazzari, difenderemo in tutti i modi lo Stabile del Veneto (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Non lasceremo nulla di intentato: abbiamo chiesto un incontro al Ministro in carica ‘ ha assicurato l’assessore regionale ‘, coinvolgeremo il Parlamento appena eletto e interloquiremo con chiunque sia disposto a entrare nel merito di questa decisione, discutendone con criteri oggettivi e di giustizia”.

Corazzari ha ricordato che la legge quadro regionale sulla cultura alla quale il Veneto sta lavorando ‘è un obiettivo rincorso nelle ultime legislature e che oggi appare più vicino grazie al lavoro di condivisione svolto nel territorio, con tutti i soggetti competenti, ma anche al proficuo confronto tra maggioranza e minoranza. Se sapremo fare squadra su questo fronte, superando le appartenenze politiche, non solo faremo una buona legge, ma ristabiliremo anche i valori delle nostre istituzioni culturali in ambito nazionale”.