Tangenti: Pizzul (Pd), se accuse confermate primari meritano pene esemplari

Milano, 11 apr. (AdnKronos) – “Se le accuse fossero confermate quei medici meriterebbero una pena esemplare e dovrebbero cambiare mestiere. Fare i soldi sulle spalle dei pazienti è un crimine gravissimo per il quale non ci possono essere sconti”. Lo dichiara Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, in merito all’inchiesta sugli ospedali Pini e Galeazzi.

E “chi avrebbe dovuto controllare e non ha visto o ha fatto finta di non vedere – aggiunge Pizzul – deve dedicarsi ad altro, soprattutto perché ha tradito il bene più importante per chi si occupa di sanità e pubblica amministrazione: la fiducia dei cittadini”.