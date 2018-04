Suzuki Rally Trophy: tutto pronto per il secondo round del campionato a Sanremo

In programma in questo fine settimana ci sarà il secondo round del Suzuki Rally Trophy a Sanremo

C’è attesa per veder nuovamente in scena la sportiva della Casa di Hamamatsu, che, all’esordio al Rally Il Ciocco, ha evidenziato prestazioni di alto livello grazie alla tecnologia HEARTECT, al raffinato propulsore da 1000 cilindrata, ai 3 cilindri, alle 12 valvole a iniezione diretta e al turbocompressore compatto, a bassa inerzia e bassi regimi, che garantisce potenze simili a quelle di motori aspirati di cilindrata ben maggiore. Il Rally Sanremo è la gara che permetterà al monomarca di Suzuki di entrare nel vivo della cronaca della sua quinta stagione. Dopo l’appassionante apertura stagionale al Rally Il Ciocco, la prova ligure catalizzerà, questo fine settimana, le attenzioni degli sportivi a partire dal primo pomeriggio di venerdì 13 aprile per concludersi, nella serata di sabato 14, con la seconda prova. Sono dieci i concorrenti iscritti al rally sanremese che potrebbe confermare al vertice assoluto Simone Rivia, vincitore della prima tappa in Toscana, oppure permettere agli inseguitori di contrastarne il passo. Tutto può accadere, com’è sempre avvenuto nella storia del “Rally Trophy”, caratterizzata da stagioni combattute e più volte risolte all’ultimo metro, all’ultima prova speciale o all’ultima tappa del calendario; quest’anno, inoltre, le carte saranno ulteriormente mischiate per l’entrata in scena di Suzuki SWIFT 1.0 BoosterJet RSTB.

La nuova auto da rally della Casa di Hamamatsu, omologata nella categoria Racing Start (classe RSTB 1.0), guadagna tanto in assetto e gestione in gara rispetto alla precedente versione. La dimostrazione della sua competitività è confermata nello strabiliante esordio al recente Rally Il Ciocco, dove ha permesso a Stefano Martinelli di vincere la gara e di concludere il week end al secondo posto della classifica generale. La sfida tra il parmense Rivia, vincitore del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, e Martinelli si fa quindi accesa con la tappa di Sanremo alle porte. Agguerrito anche Giorgio Cogni, che al Ciocco non raccoglie quanto sperato a causa di un rallentamento nel momento topico, quello della stoccata vincente. Il giovanissimo piacentino chiude con un terzo posto a bordo di SWIFT Sport 1600 R1B, confermando la leadership tra gli Under 25. Il Rally di Sanremo sarà l’occasione per entrare in gioco nella corsa al titolo anche per lo svizzero Andrea Pollarolo: uscito di scena troppo presto nella gara toscana, si ripresenta al via, in Liguria, con Suzuki SWIFT 1.0 BoosterJet RSTB. Tra i dieci piloti iscritti al 65 Rally Sanremo si ripresentano il siciliano Sergio Denaro, il vicentino Andrea Scalzotto, il toscano Marco Caldani, il piemontese Fabio Poggio, il veneto Paolo Strabello e Martino Cazzola.

Suzuki Rally Trophy, gli iscritti al 65. Rallye Sanremo:

44) Rivia Simone – Faettini Nicolo (Suzuki SWIFTR1B Versilia Rally Team);

45) Cogni Giorgio – Zanni Gabriele (Suzuki SWIFTR1B – Meteco Corse);

46) Denaro Sergio – De Paoli Marta (Suzuki SWIFTR1B – CST Sport);

47) Scalzotto Andrea – Andrian Fabio (Suzuki SWIFTR1B – Funny Team);

48) Strabello Paolo – Scardoni Paolo (Suzuki SWIFTR1B – Destra 4);

49) Cazzola Martino – Bianchi Davide (Suzuki SWIFTR1B – Destra 4);

51) Martinelli Stefano – Baldacci Sara (Suzuki SWIFT1.0 BoosterJet RSTB – G.R. Motorsport);

52) Poggio Fabio – Balducchi Martina (Suzuki SWIFT1.0 BoosterJet RSTB – CST Sport);

53) Caldani Marco – D’Alessandro Joe (Suzuki SWIFT1.0 BoosterJet RSTB – Freddy’s Team);

54) Pollarolo Andrea – Pozzoni Alessandra (Suzuki SWIFT1.0 BoosterJet RSTB);

Oltre ai 10 trofeisti, ritorna per la sola gara del Rallye di Sanremo:

55) Ventoso Nicolò – Boi Sonia (Suzuki SWIFT Sport RS 1.6 – Racing For Genova)

Vincitori 2018: Rally Il Ciocco e Valle del Serchio:

Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni.

Classifica Suzuki Rally Trophy, Conduttori:

Rivia Simone punti 20; Martinelli Stefano 16; Cogni Giorgio 13; Peloso Corrado 10; Poggio Fabio 8; Soliani Marco 7; Denaro Sergio 6.

Navigatori:



Faettini Nicolò 20; Baldacci Sara 16; Iguera Massimo 10; De Paoli Marta 6.

Calendario Suzuki Rally Trophy:

25 marzo 41° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio;

15 aprile Rally Sanremo;

6 maggio 102° Targa Florio;

27 maggio 51° Rally Elba 2018;

22 luglio Rally Roma Capitale;

23 settembre 25° Rally Adriatico (terra);

14 ottobre 36° Rally Due Valli.

Albo d’Oro Suzuki Rally Trophy:

2014 Michele Tassone;

2015 Alessandro Uliana;

2016 Jacopo Lucarelli, Under 25 Coppe;

2017 Lorenzo Coppe, Under 25 Lorenzo Coppe, Campione Italiano R1 Stefano Martinelli