Suzuki Rally Cup: tutto pronto per l’inizio della stagione a Salò

In questo fine settimana scatterà la decima edizione della Suzuki Rally Cup, corsa che scatterà a Salò

Inizia dal Rally 1000 Miglia la decima edizione della Suzuki Rally Cup. L’avvio della stagione 2018 si svolgerà, questo fine settimana, a Salò, sulle classiche prove speciali dell’appuntamento bresciano. Undici sono gli equipaggi iscritti al primo dei sei round del calendario, nel quale si articola la serie monomarca di Suzuki, a fianco della quarantaduesima edizione della gara organizzata da Automobile Club Brescia. Il programma del Rally 1000 Miglia prevede le Verifiche Sportive e Tecniche nei giorni 26 e 27 aprile, che si svolgeranno al Centro Commerciale Salò2 e presso l’Autofficina Senti, a Salò; lo Shakedown “Laghi di Sovenigo” avverrà venerdì 27 aprile, dalle 8.45 alle 15.45. La partenza si svolgerà a Salò, venerdì 27 aprile alle ore 18.50, dal Lungolago Zanardelli. Nove le Prove Speciali, 124 i chilometri cronometrati e 415 i chilometri del tracciato di gara. L’arrivo e le premiazioni saranno celebrate a Salò, sempre al Lungolago Zanardelli, sabato 28 aprile alle ore 18.40.

Ecco gli equipaggi trofeisti schierati alla prima prova della Suzuki Rally Cup:

– Equipaggio 104: Pellè Roberto e Luraschi Giulia, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B (Destra 4);

– Equipaggio 105: Peloso Corrado e Iguera Massimo Filippo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B (La Superba);

– Equipaggio 106: Parolaro Nicolas e Manfredi Jasmine, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B;

– Equipaggio 107: Gnali Alessandro e Pasini Walter, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 (Mediaprom Racing;

– Equipaggio 108: Cibien Davide e Bogo Lorenzo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 RS (For Sport);

– Equipaggio 109: Longo Marco e Arco Bazzanella Remo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1B (Destra 4);

– Equipaggio 110: Schileo Nicola e Finzi Luciano Renzo, con Suzuki SWIFT Sport 1.6 (Wrt-Winners Rally Team);

– Equipaggio 111: Cornero Mauro e Piccardo Paolo, con Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RSTB;

– Equipaggio 112: Pollarolo Andrea e Pozzoni Alessandra, con Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RSTB (N.C.);

– Equipaggio 113: Manica Federico e Danese Milena, con Suzuki SWIFT Sport 1600 RS;

– Equipaggio 114: Lunelli Rino e Morelli Valentino, con Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RSTB (Pintarally Motorsport).

SUZUKI SWIFT 1.0 BOOSTERJET RS

Da oltre dieci anni, Suzuki Italia è impegnata in prima linea nei campionati italiani rally, per dare l’opportunità agli appassionati di divertirsi e di sfidarsi nelle più spettacolari prove del panorama nazionale. Per mettere a loro disposizione una nuova vettura competitiva e affidabile al tempo stesso, Suzuki Italia ha progettato SWIFT 1.0 BOOSTERJET RS. La nuova auto da rally della Casa di Hamamatsu è omologata nella categoria Racing Start (classe RSTB 1.0) che permette libertà tecniche tali da rendere la macchina performante e divertente, a costi contenuti. Sviluppata sulla base di SWIFT 1.0 BoosterJet, l’esordiente SWIFT 1.0 BoosterJet RS sfrutta la piattaforma HEARTECT, rigida e leggera al tempo stesso, con un passo considerevole di 2450 mm e una larghezza di 1740 mm, 40 mm rispetto a SWIFT R1, generazione precedente. Il motore è un raffinato 3 cilindri Turbo 12 valvole a iniezione diretta. La tecnologia BoosterJet di Suzuki impiega un turbocompressore compatto, a bassa inerzia, che lavora sin dai bassi regimi, assicurando così, potenze simili a quelle di motori aspirati di cilindrata ben maggiore, una straordinaria coppia e una notevole elasticità. La presenza del turbocompressore permette, inoltre, di incrementare sensibilmente le prestazioni, lavorando sul software della centralina elettronica, nei limiti del regolamento. Il cambio è a cinque marce: seconda, terza e quarta sono ravvicinate, per permettere al motore di restare nella fascia di erogazione ottimale dopo le cambiate. Queste caratteristiche rendono SWIFT 1.0 BoosterJet RS un’auto da competizione, perfetta per i piloti di ogni livello, capace di appagare i più esperti come di far crescere i giovani talenti, facendo sviluppare la loro sensibilità e la loro tecnica di guida.

Di seguito i dati tecnici SWIFT 1.0 BoosterJet:

– Motore di serie da 998 cc;

– Potenza max.: 112 cv (82 KW) a 5.500 giri;

– Coppia max. 160 Nm a 1.700/4.000 giri;

– Lunghezza 3.840 mm;

– Larghezza 1.740 mm;

– Altezza 1.480 mm;

– Interasse 2.450 mm;

-Carreggiata ant. /post.: 1.520/1.525 mm;

– Peso in ordine di gara: 915Kg, comprensivo di Roll Bar; Ruota di scorta;

– Sedili da competizione; Sollevatore; Cinture a sei punti; Chiave a croce; Impianto di estinzione; Paracoppa.

Suzuki SWIFT 1.0 BoosterJet RS è proposta in tre livelli di preparazione, per soddisfare le diverse esigenze dei concorrenti:

1) L’allestimento Base è destinato a preparatori e a team che desiderano un’auto da sviluppare e personalizzare, nel rispetto dei regolamenti tecnici. Suzuki SWIFT 1.0 BoosterJet RS in allestimento Base viene consegnata con gli interni della versione stradale smontati, roll-bar saldato, paracoppa, attacchi dei sedili saldati e con staffe specifiche, ruote racing, oltre che con un kit da installare, composto da sedili HRX Racer, impianto di estinzione comprensivo di estintore da 2 Kg, cinture HRX, ganci di chiusura per cofano e portellone, ganci traino, volante 3 razze scamosciato, taglia cinture e portacaschi. Il prezzo è di 15.900,00 € (IVA esclusa, franco Torino).

2) Sull’allestimento Evo tutte le parti del kit sono montate, con l’aggiunta della pellicola antisfondamento sui vetri; roll-bar e interni sono verniciati in grigio, sulla plancia è montato uno stacca-batteria elettronico e vi è la predisposizione per un impianto fari supplementari. Il prezzo è di 18.130,00 € (IVA esclusa, franco Torino).

3) Per contenere il peso, la variante Top è, invece, spogliata di tutto ciò che è consentito dai regolamenti, come ad esempio il sistema di climatizzazione. La frizione è sostituita con una di tipo racing, viene montato uno scarico in acciaio e l’impianto frenante è dotato di pastiglie Ferodo Racing e di liquido speciale. Viene poi effettuata una fine messa a punto della centralina al banco dinamometrico e sono installati 4 fari di profondità. Il prezzo diventa di 23.570,00 € (IVA esclusa, franco Torino). Per tutti e tre gli allestimenti sono disponibili tre Kit assetto, due allestiti dalla Andreani Group ed uno da Veneri Ammortizzatori. I Kit di Andreani Group utilizzano componenti Öhlins: il primo livello è caratterizzato da ammortizzatori regolabili a 1 via, più semplice da tarare, mentre il secondo livello, a 3 vie, consente una gestione più professionale del set-up. Anche quello proposto da Guido Veneri è a tre vie. Sono proposti da Enginetrade di Cenedese i cerchi Sanremo dedicati alla SWIFT RS. Altri produttori di componenti racing stanno realizzando parti speciali che potranno poi essere acquistate dai proprietari di SWIFT 1.0 BoosterJet RS.

Di seguito, il calendario della stagione 2018 della Suzuki Rally Cup:

29 aprile: 42° Rally 1000 Miglia (BS);

3 giugno: 51° Rally del Salento (LE);

24 giugno: 35° Rally della Marca Trevigiana (TV);

26 agosto: 54° Rally del Friuli e Venezia Giulia (UD);

15 settembre: 38° Rally Int. San Martino di Castrozza e Primiero (TN);

21 ottobre: 37° Rally Trofeo ACI Como.

Albo d’Oro Suzuki Rally Cup:

2008 Roberto Sordi;

2009 Andrea Crugnola;

2010 Milko Pini;

2011 Claudio Gubertini;

2012 Damiano Defilippi;

2013 Paolo Amorisco;

2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni