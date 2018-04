Sport Invernali-FISI Award 2018: premiati a Bolzano i protagonisti azzurri di questa esaltante stagione

“FISI Award 2018” a Prowinter Bolzano, festeggiati gli azzurri degli sport invernali protagonisti di una stagione indimenticabile

Si è tenuta a Bolzano, in chiusura della Fiera di Prowinter, la consueta celebrazione dei “FISI Awards” di fine stagione che rappresenta per la Federazione l’ultimo momento ufficiale della stagione appena conclusa, prima del Gran Finale in Val Senales del fine settimana. Come ogni anno, i campioni degli sport invernali italiani hanno fatto passerella presso il Forum, per ricevere i riconoscimenti di una stagione disputata ad altissimo livello, coronata dalle medaglie olimpiche vinte a PyeongChang. Presenti Valentina Greggio, Simone Origone, Silvia Bertagna, Patrick Pigneter, Evelyn Lanthaler, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Dorothea Wierer, Omar Visintin, Michela Moioli, Peter Fill, Sofia Goggia, Federico Pellegrino, Edwin Coratti, Greta Pinggera, Alex Gruber e Federica Brignone, assenti giustificati Michele Boscacci, Robert Antonioli, Alba De Silvestro e Roland Fischnaller. “Dobbiamo ringraziare questi ragazzi e anche coloro che non hanno fatto medaglie o podi ma che hanno ugualmente dato tutto in pista per la nostra Federazione – ha spiegato Roda -. A loro vanno i nostri complimenti e l’augurio di rivederli qui nei prossimi anni per festeggiare nuovamente”. Durante la serata il quartetto del biathlon ha voltu omaggiare il Presidente Roda e la Federazione della coppa riservata alle staffette miste vinta nell’ultima Coppa del mondo.

A Sofia Goggia è stato consegnato il premio “Atleta dell’anno FISI” per la stagione 2016/2017, premio che l’atleta non era riuscita a ritirare a Modena-Skipass. Quindi sonmo stati premiati i giovani dello sci alpino, grazie al Pool Sci Italia, così come hanno ricevuto i loro premi gli atleti che si sono imposti nel Gran Prix Italia.

Nell’occasione è stato anche chiusto per quest’anno il progetto “Quando la Neve fa Scuola”, organizzato dalla FISI in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio del Ministro per lo Sport, alla presenza di tutti i partner che hanno supportato la federazione nel corso dell’iniziativa: Anef, ColNaz, Federfuni, Amsi, Pool Sci Italia e i Gruppi Sportivi Militari.