Scontro tra Salvini e Di Maio

Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Si alza il livello dello scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista di un ipotetico accordo per formare un nuovo governo. “C’è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi”, ha twittato il leader pentastellato, ribadendo il suo secco rifiuto ad un accordo “con l’ammucchiata di centrodestra”.

“A Di Maio chiedo se vogliamo fare qualcosa oppure no senza fermarci a veti o simpatie – ha ribattuto il segretario leghista a margine di una manifestazione elettorale per le regionali in Friuli Venezia Giulia – se la risposta sarà no, i numeri dicono che si torna al voto”.

“E’ ovvio che per dialogare con uno, questo deve aver voglia di ascoltare e rispondere. Se questo mi dice ‘il presidente del Consiglio lo faccio io, la squadra è mia, il programma è mio, comando io, quello là non mi piace, parlo con chi ho voglia’, capite che non è esattamente il modo migliore per dialogare”, ha aggiunto Salvini, annunciando l’intenzione di chiedere un incontro a Di Maio “per valutare la sua disponibilità a venirci incontro”.