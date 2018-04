Sci velocitÃ , quattro giorni di stage a Santa Caterina per gli Aspiranti: presenti anche i tecnici FISI

Velocità per quattro giorni a Santa Caterina grazie allo stage con i tecnici FISI dedicato agli Aspiranti

Velocità per quattro giorni a Santa Caterina Valfurva, grazie allo stage dedicato agli Aspiranti che hanno potuto allenarsi in discesa e superG, sotto la supervisione dei tecnici federali. La Deborah Compagnoni è stata il teatro degli allenamenti della mattina, mentre al pomeriggio ognuno ha potuto ristudiare se stesso e i propri compagni al video, seguendo i consigli dei tecnici di Coppa del mondo. Alberto Ghidoni, Lorenzo Galli, Giovanni Feltrin, Marco Viale ed Ettore Mosca Barberis hanno condotto lo stage, guidato per l’occasione dal referente per l’attività giovanile FISI, Matteo Ponato

Ecco i selezionati per l’importante appuntamento:

Maschi – Alpi Occidentali: Davide Damanti, Mattia Borgogno. Alto Adige: Manuel Ploner, Aron Lungher, Alberto Battisti. Trentino: Martino Rizzi, Giacomo Dalmasso. Alpi centrali: Federico Gurini, Pietro Moraschinelli. Valle d’Aosta: Elia Facchini. Veneto: Federico Scussel, Giovanni Franzoni.

Femmine – Alpi Occidentali: Sara Allemand, Sofia Silvestro. Alto Adige: Sofia Kerschbauer, Nicole Nogler Kostner. Alpi Centrali: Ilaria Ghisalberti. Trentino: Asia Pianalto, Margherita Gelmetti. Veneto: Federica Lani, Valentina Savorgnani. Friuli: Andrea Craievich. Valle d’Aosta: Elisa Pilar Lucchini, Carlotta Welf, Heloise Edifizi.