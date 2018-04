Schedina Serie A, Juventus-Napoli: ci si gioca lo scudetto! Tutte le quote William Hill per la 34ª giornata di campionato

Tutte le quote di William Hill per la 34ª giornata di Serie A: dalla sfida scudetto Juventus-Napoli al resto degli incontri in programma nel weekend

La Serie A è inarrestabile e questa settimana torna per un secondo appuntamento: anche la 34ª giornata sarà accompagnata dai pronostici di William Hill. Ad aprire i giochi penseranno Spal e Roma, che si sfideranno nel primo pomeriggio di sabato: i ferraresi cercano di uscire dalle sabbie mobili e per il match casalingo sono bancati a 4.60, mentre l'impresa corsara della Lupa è un'ipotesi da 1.80. Cengiz Ünder ha segnato sei reti in questo campionato e per il giocatore turco William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, propone una Quota Maggiorata interessante: Primo o Ultimo Marcatore a 4.50 anziché 3.80. Nel tardo pomeriggio il Sassuolo ospiterà invece la Fiorentina, finora imbattuta al Mapei: i ragazzi di Pioli sono infatti in vetrina a 2.25, mentre il successo di quelli di Iachini triplica la posta (3.20), così come il pareggio (3.30). Per questo incontro William Hill schiera due Quote Maggiorate dedicate al Primo Marcatore: chi tra Politano e Chiesa riuscirà a violare per primo la porta avversaria? Un goal dell'attaccante neroverde moltiplicherebbe la posta per 6.50, mentre il centrocampista viola spicca a 8.00. Il sabato calcistico si conclude a San Siro con Milan–Benevento: Gattuso vorrà vendicare il clamoroso pareggio al Vigorito nella gara di andata, la prima sulla panchina rossonera in Serie A e il segno 1 corre quindi rasoterra a 1.22, al contrario dell'impresa a doppia cifra degli stregoni (13.00). Della formazione casalinga, il miglior marcatore in campionato da quando Gattuso allena i Diavoli è Giacomo Bonaventura con uno storico di sei reti, la prima messa a segno proprio al debutto del tecnico nel turno d'andata: se fosse il giocatore marchigiano ad aprire la gara al Meazza, William Hill pagherebbe la posta per 6.50.

Il lunch match di domenica si disputerà alla Sardegna Arena: favorito il Cagliari (2.00), che ha trovato il successo contro il Bologna (3.80) in undici occasioni su ventisette. Da non lasciarsi sfuggire la combo della vittoria rossoblù associata al goal felsineo, in tabella a 5.00. Subito dopo pranzo il Crotone (4.50) farà visita all’Udinese (1.85) che, nonostante venga da dieci sconfitte consecutive, ha avuto la meglio sui calabresi in due dei tre precedenti. Nella gara di andata Kevin Lasagna era riuscito a strappare il terzo e ultimo goal dell’incontro, aperto da una doppietta di Jankto: se al Friuli l’attaccante mantovano si rivelasse Primo o Ultimo Marcatore la posta arriverebbe quasi a quadruplicarsi (3.75). All’Olimpico la Lazio ospiterà la Sampdoria: i biancocelesti hanno vinto nove delle ultime undici partite domestiche in Serie A contro i blucerchiati e sono bancati a 1.36, ben lontano dall’8.00 doriano. Per coloro che credono nella riuscita dei liguri, però, possono trovarla associata a un Over 2.5 Goal in una Quota Maggiorata da capogiro che frutterebbe un 10.00 tondo tondo. L’Atalanta farà gli onori di casa contro il Torino, ovvero la squadra che ha totalizzato il maggior numero di pareggi in questo campionato (quattordici). Per l’incontro in terra bergamasca l’esito in parità è dato a 4.00, mentre dal 6.00 del segno 2 si precipita all’1.55 dell’1. Le giocate da tenere sott’occhio per questa gara sono quelle che vedono protagonisti i Primi Marcatori: Gomez Alejandro è proposto a 7.00, mentre sale a 8.00 la rete di Belotti.

L’Inter incontrerà il Chievo, imbattuto nelle ultime quattro sfide interne di Serie A. I nerazzurri sono in lavagna a 1.55, mentre la vittoria clivense vale 6.00 e il pareggio 4.00. L’unica doppietta di Valter Birsa nel massimo campionato è arrivata proprio contro la Beneamata ad agosto 2016; se invece domenica fosse Icardi a realizzarne una, la posta verrebbe moltiplicata per 4.00. A cinque giornate dalla fine del campionato la lotta scudetto è ancora aperta: i riflettori sono puntati quindi sullo scontro diretto tra Juventus e Napoli, che potrebbe riaprire i giochi. La Vecchia Signora ha prevalso in otto delle ultime dodici gare contro i partenopei in Serie A ed è rimasta imbattuta nelle ultime quattro: la tredicesima vittoria bianconera raddoppierebbe la posta (2.05), mentre quella azzurra è un’ipotesi da 3.75. Gonzalo Higuaín, con una performance di 71 goal totalizzati in 104 presenze di Serie A nella compagine campana, ha segnato in due dei tre precedenti di campionato contro Sarri, incluso il goal che ha sancito la vittoria nel match di andata. Per l’occasione una sua marcatura allo Stadium vale 2.37. Chiude la giornata il posticipo di lunedì che vede il Genoa ospitare un Verona in fase involutiva e rassegnato al suo destino: i pronostici sono a favore dei Grifoni (1.44) a discapito degli Scaligeri (8.00). Rômulo è il giocatore della formazione gialloblu che ha partecipato a più goal in questo campionato: sarà in arrivo la terza? Per chi ne è convinto e vuole intascare un ricco bottino, la trova in tabella a 6.00.

Le quote in dettaglio:

Sabato 21 aprile

4.60 Spal, 3.50 pareggio, 1.80 Roma

3.20 Sassuolo, 3.30 pareggio, 2.25 Fiorentina

1.22 Milan, 6.00 pareggio, 13.00 Benevento

Domenica 22 aprile

2.00 Cagliari, 3.40 pareggio, 3.80 Bologna

1.85 Udinese, 3.30 pareggio, 4.50 Crotone

1.36 Lazio, 5.00 pareggio, 8.00 Sampdoria

1.55 Atalanta, 4.00 pareggio, 6.00 Torino

6.00 Chievo, 4.00 pareggio, 1.55 Inter

2.05 Juventus, 3.25 pareggio, 3.75 Napoli

Lunedì 23 aprile

1.44 Genoa, 4.20 pareggio, 8.00 Verona