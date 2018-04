Rosberg e Hakkinen, i due ex campioni di F1 si divertono al volante della McLaren P1 [VIDEO]

I due ex campioni del mondo di F1 si divertono al volante di una potentissima McLaren P1 da 900 CV

Se vi state chiedendo cosa fanno gli ex campioni del mondo di Formula Uno nel tempo libero, il video che vi proponiamo potrebbe darvi un’idea di come si divertono questo “pensionati d’oro”. Un video postato da Nico Rosberg immortala l’ex pilota Mercedes che va a trovare il suo amico, nonché ex rivale di ferro di Shumacher, Mika Hakkinen.

Nel filmato si vedono i due salire a bordo della McLaren P1 di Hakkinen per andare a scorrazzare tra le vie della suggestiva città di Montecarlo.

Ricordiamo che l’hypercar della Casa di Woking usa un powertrain ibrido plug-in capace di scaricare916 CV ed in grado di offrire un’accelerazione da 0 a 100 in 2,8 secondi e da 0 a 300 in soli 16,5 secondi, insomma roba da urlo.