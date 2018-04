Pissei e XTerra Italy insieme per una prestigiosa partnership

PISSEI firma una prestigiosa partnership con XTERRA Italy

Pissei, marchio d’abbigliamento “Made in Italy”, ha siglato una prestigiosa partnership con XTERRA Italy, uno tra i più noti eventi multisport al mondo. La prima tappa italiana del noto evento numero uno al mondo per il Triathlon Offroad si terrà domenica 27 maggio a Toscolano Maderno e raddoppierà il 22 luglio sul Lago di Scanno. Un competizione dura e spettacolare che unisce nuoto, mountain bike e trail running. Nel suggestivo palcoscenico del Lago di Garda i concorrenti provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero si sfideranno su un percorso full (1,5 km di nuoto, 34 km in bici, 11 km di corsa) o su un percorso Sprint (0,75 km di nuoto, 17 km in bici, 6 km di corsa). Una partnership importante per Pissei che si consoliderà nella sesta edizione di XTERRA Italy – Lago di Scanno del 22 luglio in Abruzzo. Anche qui due i percorsi: Full (1,5 km a nuoto, 30 km in bici, 10 km di corsa) e Sprint (0,75 km di nuoto, 14 km in bici, 6 km di corsa). Un weekend di triathlon, competizioni, adrenalina e amicizia in cui Pissei sarà presente con i suoi prodotti Triathlon nati per semplificare l’attività dell’atleta. “Un palcoscenico come quello di XTERRA Italy – spiega Roberto Carpignani, Sales&Marketing Director di Pissei – permette di farci conoscere al consumatore di triathlon che è interessato a un prodotto estremamente dettagliato e altamente performante”.

XTERRA è un marchio sinonimo di viaggio, avventura e nuove esperienze nei luoghi più belli del mondo. Gli eventi XTERRA attireranno in Italia moltissimi stranieri che verranno a vedere lo spettacolo del triathlon offroad nei suggestivi ambienti naturali scelti. “Per Pissei – spiega Roberto Carpignani – è un’importante vetrina anche all’estero perché sono numerosi gli stranieri che accorrono a questa manifestazione che ha una valenza mondiale”. Per Pissei una importante vetrina per far conoscere la qualità dei propri prodotti “Made in Italy”.