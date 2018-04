Vergogna Roma: “dito medio” di Pruzzo e Conti allo stemma del Liverpool [FOTO]

Pruzzo e Conti davvero scandalosi in quel di Liverpool, due buontemponi alle prese con bravate da ragazzini: la Roma adesso li cacci!

Pruzzo e Conti protagonisti di una scena raccapricciante, vergognosa e chi più ne ha più ne metta. I due buontemponi, sono in trasferta in queste ore con la Roma, impegnata a Liverpool in una delle gare più importanti della storia del club. Ebbene, hanno trovato il modo di far vergognare l’intero mondo giallorosso con un gesto a dir poco pessimo. Pruzzo e Conti infatti si sono fatti fotografare mentre facevano il “dito medio” allo stemma del Liverpool. Sì proprio così, come due giovani teppistelli qualunque se la ridevano durante la bravata, solo che in questo caso l’età avanzata e la “posizione” dei due che al momento rappresentano la Roma con la loro presenza a Liverpool, imponevano un comportamento ben diverso. Due uomini di sport, davvero poco sportivi. L’immagine (sotto l’articolo), è davvero assurda, da mostrare ai bambini per spiegare al meglio quali siano gli esempi da seguire e quali invece vanno condannati con fermezza. La Roma li cacci dallo stadio questa sera, non meritano di entrare allo stadio e fare il bello ed il cattivo tempo “a nome” del club.