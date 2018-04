Pioggia rossa in arrivo

(AdnKronos) – Un piccolo vortice ciclonico dal Nord Africa raggiungerà l’Italia: pioverà rosso. Il vortice africano si muoverà verso Nordest raggiungendo il mar Tirreno, ma influenzando anche le regioni settentrionali. Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – la nuvolosità che girerà attorno al vortice depressionario avrà coperto il cielo delle regioni meridionali, poi avanzerà verso le regioni adriatiche centrali e infine il Nord. Le precipitazioni però riguarderanno sin dal mattino soltanto Marche, Abruzzo, Umbria, poi dal pomeriggio le regioni del Nordest e in serata del Nordovest e l’arco alpino. Le piogge attese non risulteranno particolarmente forti, ma generalmente di debole entità, e a volte si alterneranno a pause asciutte e soleggiate e avranno la caratteristica di essere rossicce per la presenza di sabbia sahariana dal deserto.

Le temperature proseguiranno nel loro lento aumento iniziato Venerdì 13, con valori termici diurni che potranno toccare i 23°C a Roma, Bari, e Trieste, qualche grado in meno altrove. I venti che soffieranno moderati dall’Africa trasporteranno la sabbia del deserto che sporcherà il terreno e ogni cosa.