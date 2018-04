Pinerolo, terrore al Luna park: la giostra si blocca a 20 metri di altezza sotto la grandine [VIDEO]

Tre ragazze sono rimaste bloccate a venti metri d’altezza su una giostra di un luna park che si trova in questi giorni a Pinerolo

Attimi di terrore per tre ragazze bloccate a 20 metri di altezza su una giostra del lunapark che si trova in questo giorni a Pinerolo, nei pressi di Torino.

Le tre ragazze sono infatti rimaste bloccate nel punto più alto che può raggiungere la giostra chiamata “booster” e come se non bastasse, proprio in quel momento si è scatenata una violenta grandinata, frutto del forte maltempo che ha investiti nelle ultime ore il Piemonte.

Le ragazze hanno dovuto aspettare che il giostraio facesse scendere l’altro gruppo di persone presenti sulla giostra, per fortuna alla fine si è risolto tutto per il meglio, anche se con un grande spavento.