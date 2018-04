Pd: Orlando a Gozi, modello ‘En Marche’ non replicabile in Italia

Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Informo con simpatia @AndreaOrlandosp che all’interno del Pse, e non solo, sono in diversi a pensare che il dialogo con Macron non sia esattamente una cretinata”. Sandro Gozi replica così a un tweet di Andrea Orlando che riporta un passaggio dell’intervista ieri sera a Piazza Pulita: “Credo che il Pd debba rimanere nel Pse. Guardare a Macron? Son cretinate”, ha detto il Guardasigilli in tv.

Alla replica di Gozi a stretto giro è arrivata una controreplica, sempre via social, di Orlando: “Caro Sandro, nessuno di loro però mi pare abbia deciso di uscire dal Pd. Dopodiché non penso che quell’esperienza sia replicabile in Italia. Ne’ tantomeno di uscire dal Pse”.