Pallavolo-Serie A2 femminile: il Club Italia Crai chiude con una vittoria, esaltante 0-3 esterno contro Montecchio

Il Club Italia Crai chiude la regular season della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 con una vittoria

Si chiude con un sorriso l’avventura del Club Italia CRAI femminile nella Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2: la squadra della Federazione Italiana Pallavolo espugna con un netto 0-3 il campo della Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e raggiunge così Collegno al nono posto in classifica. Partita molto equilibrata, a dispetto del punteggio: dopo aver rischiato di sprecare un largo vantaggio nel primo set, chiuso sul 23-25, le azzurre annullano tre set point nel secondo e si impongono ai vantaggi per 28-30. Nel terzo parziale è ancora la squadra di Bellano a scappare: la Sorelle Ramonda prova la rimonta dal 18-22 ma si arrende sul 23-25. Buona prestazione di tutte le azzurre, che fanno la differenza in battuta e a muro limitando al 56% la ricezione avversaria, trovando poi ancora una volta nell’attacco il loro punto di riferimento, con il 45% di squadra. La top scorer è Elena Pietrini con 17 punti e il 41%; brillano anche Marina Lubian (3 muri punto) e Linda Mangani che, schierata da titolare, chiude con 10 punti e un eccellente 62% in attacco. Nella squadra di casa ottime prove di Alice Pamio (14 punti) e Fabiana Brutti.

La cronaca:

Discreta cornice di pubblico al PalaCollodi per l’ultimo match stagionale della squadra di casa. Il Club Italia, che deve rinunciare a Omoruyi per un’indisposizione, schiera Mangani in diagonale con Pietrini; confermata per il resto la formazione delle ultime gare, con Morello in palleggio, Nwakalor opposto, Fahr e Lubian al centro e De Bortoli libero. Cambi anche per Montecchio, che presenta Giroldi in palleggio e Fontana libero; in posto 4 c’è invece la coppia Gomiero-Pamio, con Kosareva inizialmente in panchina. Lubian e Pietrini costruiscono il primo break azzurro per il 2-5, ed è sempre Lubian ad allungare per il 4-9 con un attacco e un muro vincente, che costringono Bertolini al time out. Ancora Pietrini consolida il vantaggio sul 6-12 e le azzurre dilagano fino al 9-17 sul servizio di Nwakalor. Le padrone di casa inseriscono Stocco e Kosareva, che si fa sentire in attacco per il 13-18, ma Mangani tiene saldamente avanti il Club Italia (14-21). Dal 17-22 sono i muri di Gomiero e Bovo a riportare sotto Montecchio fino al 21-23; Bellano ferma il gioco, ma al rientro Pamio completa la rimonta con l’ace del 23-23. La schiacciatrice però sbaglia la successiva battuta e concede il set point alle azzurre, che lo trasformano con il muro di Lubian: 23-25. Montecchio cambia rotta per il secondo set, confermando Stocco e Kosareva e inserendo anche Lucchetti per Gomiero. La squadra di casa si porta subito avanti 3-1 e allunga sull’8-5 proprio con Kosareva; Pietrini pareggia a quota 10, ma la Sorelle Ramonda scappa di nuovo sul 14-11 costringendo Bellano al time out. L’attacco di Nwakalor e l’ace di Lubian riportano il Club Italia in parità sul 16-16 e l’equilibrio resiste finché la neoentrata Cortella porta per la prima volta avanti le azzurre con il turno di servizio del 19-21. Dal 21-23 Brutti, Pamio e Kosareva ribaltano di nuovo la situazione conducendo Montecchio al set point, annullato però da Lubian. Ai vantaggi ci sono altre tre chance per le padrone di casa e due per il Club Italia, finché sul 28-28 decide Pietrini con due attacchi di fila: 28-30. Nel terzo set c’è anche Pericati in campo nelle file di Montecchio. Una scatenata Sarah Fahr sigla 4 punti per l’1-4 (con due ace), ma Pamio accorcia le distanze e Stocco al servizio ribalta il punteggio sul 9-7. Pietrini a muro pareggia i conti (10-10) e con un altro block in porta le azzurre sul 12-14; il Club Italia consolida poi il vantaggio con Mangani (13-16) e Nwakalor (14-18). La squadra di Bellano resta saldamente avanti fino al 18-22, poi Montecchio prova la rimonta tornando a meno 1 con il muro di Marcolina; Mangani però si procura due set point sul 22-24 e al secondo tentativo trasforma Pietrini per il definitivo 23-25.

Il commento:

Massimo Bellano (all. Club Italia CRAI): “Abbiamo chiuso con la bella vittoria che volevamo, contro una degna avversaria, esprimendo buonissimi valori soprattutto in attacco e a muro. Siamo molto contenti del lavoro fatto: 5 delle nostre atlete approdano in Nazionale e già questo e un bel premio, e poi credo che abbiamo giocato a tratti una bella pallavolo. Tutte le giocatrici hanno fatto registrare una crescita importante, per nessuna di loro il percorso è concluso, però abbiamo tracciato una strada positiva. Anche a livello personale è stata una bellissima esperienza, per il rapporto che si è creato con ognuna delle ragazze e il feeling importante, anche dal punto di vista umano, con uno staff formato da grandi professionisti”.

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Club Italia CRAI 0-3 (23-25, 28-30, 23-25)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio: Bovo 7, Brutti 11, Marcolina 3, Kosareva 8, Stocco 3, Fiocco, Fontana (L), Gomiero 3, Lucchetti 3, Pericati (L), Giroldi, Pamio 14. All. Bertolini.

Club Italia CRAI: Fucka ne, Malual 2, Morello 4, Lubian 11, Cortella 2, Pietrini 17, De Bortoli (L), Tonello (L) ne, Turco, Fahr 10, Nwakalor 8, Mangani 10, Bulovic ne. All. Bellano.

Arbitri: Licchelli e Piubelli.

Note: Spettatori 300 circa. Montecchio: battute vincenti 5, battute sbagliate 11, attacco 36%, ricezione 56%-28%, muri 9, errori 16. Club Italia: battute vincenti 5, battute sbagliate 7, attacco 45%, ricezione 49%-22%, muri 9, errori 22.