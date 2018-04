NBA, top & flop della regular season: Eastern Conference, sorprese da favola e delusioni cocenti

NBA, prima di tuffarsi nei playoff diamo un’occhiata alla regular season con tutti i top ed i flop della Eastern Conference

La regular season NBA va in archivio. Nella notte si è giocata infatti l’ultima gara ed ora si partirà con i playoff che si prevedono essere intensi come raramente è stato nelle ultime annate. Prima di dedicarci alla postseason però, andiamo ad analizzare il meglio ed il peggio di quanto visto in stagione regolare, in questo caso guardando alla Eastern Conference (dopo aver analizzato anche la Western Conference), ricca di sorprese e delusioni abbastanza inattese.

NBA, il meglio della Eastern Conference

I Boston Celtics . La squadra di coach Brad Stevens ha dimostrato di avere un sistema capace di funzionare al di là dell’impatto dei propri big. Gli infortuni hanno devastato Boston per tutta la durata della stagione, partendo dai primi minuti dell’anno con il ko di Hayward, terminando con il forfait di Irving. Nonostante tutto i Celtics hanno messo in mostra un gran basket, con un Tatum che si proietta verso il gotha dell’NBA, un giocatore favoloso.

Ben Simmons . Probabilmente il rookie dell'anno, anche se a Utah qualcuno potrebbe non essere d'accordo. Un giocatore totale, moderno, capace di viaggiare spesso e volentieri in tripla doppia. Dopo i tanti problemi fisici qualcuno riponeva qualche dubbio sul buon Ben, il quale però ha risposto a tono. I Sixers terzi ad Est hanno beneficiato della sua esplosione.

Impossibile non citare tra le ‘top’ dell’Est i Toronto Raptors . Anche quest’anno non hanno rubato l’occhio, ma la solidità di questa squadra fa sì che sia sempre lì a lottare per il vertice, staremo a vedere se farà il salto di qualità ai playoff dato che al secondo turno potrebbe affrontare LeBron.

Victor Oladipo . In pochi avrebbero previsto Indiana al 5° posto ad Est dopo l'addio di Paul George. Ai Pacers è arrivato in cambio Oladipo, bistrattato e sottovalutato. Quest'ultimo però ha risposto con un'annata d'altissimo livello: 23 punti di media (8° in NBA) e primo nella lega per palle recuperate con 2,36 ad allacciata di scarpe.

LeBron James lo mettiamo tra i top, anche se farà discutere. Può una squadra essere tra i flop ed il suo top player tra i top? Istintivamente verrebbe da dire di no, ma in questo caso non possiamo esimerci dal sottolineare un'annata 'personale' da urlo per il Re. 27,5 a gara con il 54% dal campo, 9 assist ed 8,6 rimbalzi di media. Come si potrebbe non tener conto di LeBron?

NBA, il peggio della Eastern Conference