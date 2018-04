MotoGp – Valentino Rossi alla stampa straniera spara a zero su Marquez: “non ha avuto le palle di venire da solo” [VIDEO]

Valentino Rossi furibondo contro Marquez, il Dottore non ha risparmiato le critiche al giovane pilota spagnolo della Honda

Valentino Rossi è andato su tutte le furie ieri dopo il contatto con Marc Marquez che lo ha speronato. Il Dottore ha dovuto dire addio a preziosissimi punti dopo un weekend non facilissimo in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Una gara folle dall’inizio alla fine, ieri, con Marquez protagonista assoluto per le sue manovre pazze e azzardatissime: prima il contromano in griglia di partenza (QUI per vedere quanto accaduto), poi la spallata ad Aleix Espargaro (QUI per il VIDEO), e infine il contatto con Valentino Rossi che ha fatto finire in terra il Dottore (QUI IL VIDEO). Il team Yamaha e il nove volte campione del mondo non hanno di certo apprezzato il gesto di Marquez, mandato via dai box dove si era recato al termine della gara per chiedere scusa. Su tutte le furie, Valentino Rossi non ha risparmiato critiche al suo rivale spagnolo e, alla stampa straniera ha affermato con durezza: