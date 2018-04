MotoGp – Marquez che pasticcio in Argentina! Marc riaccende la moto in extremis, ma incappa in una sanzione [VIDEO]

Marquez sfortunato, combina un guaio: la manovra per riaccendere la sua moto sulla griglia di partenza gli ha rimediato una sanzione pesante

Marc Marquez si è reso protagonista di una partenza già di per sé confusionaria. Dopo che la safety commission aveva deciso di far partire i piloti a qualche fila di distanza dal poleman di giornata Jack Miller (per capire perchè leggi qui), Marc Marquez ha visto consumarsi il suo personalissimo dramma. Al pilota spagnolo poco prima dello spegnimento dei semafori si è spenta la moto, nell’agitazione generale il campione del mondo in carica ha cercato di riaccenderla facendosi una ‘passeggiata’ sulla griglia. Lo spagnolo è riuscito a riaccendere la propria moto, tornando poi a riposizionarsi sulla sua casella in griglia. La manovra nei primi giri della gara però è stata esaminata dalla commissione competente, che ha deciso di sanzionare Marc con il ride through: ossia con il passaggio ai box in maniera rallentata. Ecco il video: