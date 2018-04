MotoGp – Marquez dal cuore d’oro: il significato dell’esultanza di Marc ad Austin [VIDEO]

Marc Marquez e la speciale esultanza sul traguardo di Austin dopo la sesta vittoria consecutiva al Gp delle Americhe

Marc Marquez campione indiscusso ad Austin. Il pilota della Honda ha conquistato ieri il suo sesto successo consecutivo al Gp della Americhe, dominando la gara sin dai momenti iniziali. Nonostante la partenza dal quarto posto, dovuta alla sanzione ricevuta dopo aver ostacolato Vinales in qualifica, il campione del mondo in carica è riuscito a portarsi subito in testa alla corsa e a a far mangiare la polvere ai suoi avversari. Un’esultanza speciale ieri in Texas per Marquez, prima le mani aperte sul viso, poi la dab dance, senza dimenticare Nicky Hayden. Lo spagnolo, in conferenza stampa, ha spiegato il profondo significato dei suoi festeggiamenti: