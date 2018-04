MotoGp – Lenovo partner tecnologico del Ducati Team

Lenovo partner tecnologico del Ducati Team in MotoGP

Lenovo ha firmato un accordo pluriennale di sponsorizzazione con il Ducati Team che gareggia nel Campionato Mondiale di MotoGP, proseguendo nel suo intento di diventare uno dei brand più riconosciuti a livello globale. A partire dalla stagione 2018, Lenovo sarà il partner tecnologico principale di Ducati a cui fornirà PC, tablet e server da utilizzare sia sui circuiti sia in sede. La partnership prevede inoltre sviluppo congiunto e collaborazione nella ricerca e sviluppo di prodotto, che faranno parte integrante di un programma per accelerare i progressi e il successo del team. La prima gara di Lenovo con Ducati sarà domenica 8 aprile all’Autódromo Termas de Río Hondo, in Argentina.

Commentando la sponsorizzazione, Gianfranco Lanci, Corporate President e Chief Operating Officer di Lenovo , ha dichiarato: “La MotoGP è uno sport sempre più popolare, con un pubblico di milioni di appassionati in tutto il mondo. I 90 anni di tradizione di Ducati e il suo orientamento all’innovazione, alla velocità e alle performance sono perfettamente in linea con la nostra storia aziendale e ciò che guida lo sviluppo dei nostri prodotti. Siamo entusiasti non solo della visibilità che questa partnership darà al nostro brand, ma anche dell’opportunità di avere prodotti Lenovo al cuore di ciò che guiderà le ambizioni e il progresso del team”.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, aggiunge: “È con grande piacere che annunciamo questa importante partnership con Lenovo, uno dei più importanti produttori di personal computer al mondo e leader nel fornire tecnologie innovative in ambito consumer, professionale e Data Center. Per affrontare con successo le nostre nuove sfide, sia sui circuiti della MotoGP sia all’interno della nostra società, dobbiamo promuovere la capacità in ambito digital e IT di Ducati, e potremo farlo grazie a partner come Lenovo e al suo hardware potente e versatile. Al contempo, le moto da corsa e di produzione commerciale di Ducati rappresenteranno l’ambiente perfetto per mettere alla prova le ultime tecnologie di Lenovo, nell’ambito di una partnership che siamo convinti sarà di grande successo”.

Lenovo è una società globale da 43 miliardi di dollari che fa parte della classifica “Fortune 500” ed è leader nel fornire tecnologie innovative ai mercati del pubblico consumer e professionale. Il portafoglio di prodotti e servizi, affidabili e di alta qualità, comprende PC (compresi i brand del leggendario Think e del multimodale Yoga), workstation, server, storage, networking, software (incluse le soluzioni ThinkSystem e ThinkAgile), smart TV e prodotti mobile come smartphone (tra cui anche la gamma Motorola), tablet e app. Segui Lenovo su LinkedIn, Facebook e Twitter (@lenovoitalia) o visita www.lenovo.com/it.