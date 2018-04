MotoGp – Lorenzo il saggio, anche Jorge chiede un provvedimento severo per Marquez: “ero un pilota kamikaze, poi…”

Jorge Lorenzo prende spunto da se stesso e da un suo cambiamento dopo un provvedimento della Race Direction agli inizi della sua carriera per commentare la guida spericolata di Marquez in Argentina

Se in un primo momento Jorge Lorenzo ha preferito non esprimersi su quanto accaduto domenica scorsa in Argentina tra Marquez e Rossi e, in particolar modo sulla manovra contromano e la guida spericolata del campione del mondo in carica, sembra che adesso il maiorchino abbia cambiato idea decidendo di spiegare il suo parere. Intervenuto a “El Hormiguero”, prendendo spunto da un episodio accadutogli in prima persona ha spiegato il suo punto di vista, ammettendo che anche secondo lui Marquez meriterebbe una sanzione più grave che lo segni e quindi lo plachi un po’ nella sua guida. Queste le parole del ducatista: