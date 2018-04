Morte Ilaria Rinaldi – Autopsia rinviata: laccio emostatico e siringhe nell’abitazione della ciclista

La Procura di Firenze ha rinviato l’autopsia sul cadavere di Ilaria Rinaldi: inquirenti sulla pista dell’uso di sostanze stupefacenti, trovati siringhe e laccio emostatico nell’abitazione della ciclista

E’ stato trovato senza vita, ieri mattina, il corpo della ex ciclista Ilaria Rinaldi. Campionessa italiana U23 nel 2007, la Rinaldi era stata poi squalificata per doping per due anni. Ritiratasi dal mondo professionistico, l’ex ciclista amava continuare ad allenarsi e gareggiare in gare di granfondo. Il corpo della 33enne toscana è stato trasferito ieri pomeriggio nel reparto di medicina legale dell’Ospedale di Careggi dove verrà effettuata l’autopsia. Autopsia però rinviata dalla Procura di Firenze perchè nell’abitazione di Gambassi Terme, dove è stata trovata Ilaria Rinaldi erano presenti siringhe e un laccio emostatico. Elementi che, inevitabilmente, mandano gli inquirenti nella direzione di uso di sostanze stupefacenti.