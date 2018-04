Moda: Zaia, con Pietro Marzotto se ne va un veneto autentico

Venezia, 26 apr. (AdnKronos) – ‘Salutiamo un uomo dal carattere forte e un imprenditore che per decenni è stato interprete di una realtà produttiva ed economica che ha fatto storia nel Veneto e in Italia”. Così il presidente della Regione del Veneto ricorda il conte Pietro Marzotto, spentosi oggi all’età di 80 anni nell’ospedale di Portogruaro (Ve).

‘Ho sempre pensato ‘ prosegue il Governatore veneto ‘ che Marzotto fosse una persona schietta. Sin da giovane, quando decise di entrare in quella fabbrica di cui era proprietaria la sua famiglia, da operaio, da apprendista, quasi a voler toccare con mano le basi sulle quali poggiava uno dei più grandi gruppi tessili italiani. Un modo concreto, il suo, ma anche lungimirante e moderno, di affrontare il lavoro e l’impresa, che lo ha portato a essere per trent’anni alla guida dell’industria di Valdagno, fino a trasformarla in una multinazionale. Lo stesso atteggiamento che lo ha indotto solo pochi anni fa a intraprendere una nuova avventura nel settore dell’alimentazione, cedendo la sua partecipazione nella storica azienda di famiglia”.

‘Se ne va un veneto autentico, che ha amato questa terra e che qui ha voluto vivere fino alla fine ‘ conclude il presidente ‘. Alla sua famiglia giungano le mie personali condoglianze e quelle dell’intera Regione del Veneto”.