Madre e figlia travolte da auto: muore bimba di 3 anni

Pistoia, 15 apr. – (AdnKronos) – Una bambina di tre anni e mezzo è morta per le ferite riportate in un investimento nel quale è rimasta gravemente ferita la madre 42enne di Montecatini Terme (Pistoia). Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle 20,35, sulla strada statale Lucchese all’altezza dell’ex Zincheria Toscana a Santa Lucia di Uzzano (Pistoia).

Dalla prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della stazione di Pescia (Pt), una famiglia, composta da padre, madre e la bimba di tre anni e mezzo, si stava accingendo ad attraversare la strada per recarsi da conoscenti a cena. Il padre avrebbe attraversato per primo la strada in quel punto privo di strisce pedonali.

La moglie e la figlia sono rimaste leggermente indietro ma un automobilista 72enne alla guida di un’auto Fiat Panda si è fermato per consentire loro di attraversare. In quel frangente e sopraggiunta un’auto Chevrolet Cruze, guidata da un 23enne, che, per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente la Panda che, spinta in avanti, ha travolto madre e figlia.

La piccola di tre anni e mezzo è deceduta sul colpo; a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione effettuati dall’equipaggio dell’automedica fatta intervenire dal 118. La madre è rimasta gravemente ferita nell’incidente ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e poco dopo è stata operata per varie lesioni interne e fratture riportate. La 42enne è ricoverata in prognosi riservata.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Pescia per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.