Lombardia: Fontana, lavorare per una maggiore sicurezza sul lavoro (2)

(AdnKronos) – “Nei prossimi anni – rimarca Fontana – rafforzeremo le misure che hanno funzionato, come la Dote Unica Lavoro; adotteremo nuovi strumenti a sostegno dell’occupazione femminile, che in Lombardia vanta buoni livelli ma che ha ancora margini quantitativi e qualitativi di miglioramento; promuoveremo il welfare aziendale, la formazione continua e la riqualificazione professionale”.

Rivolgendosi al segretario Uil Trasporti Enore Facchini, Fontana sottolinea di aver partecipato ai lavori del Congresso “Per chiedere la vostra collaborazione, il vostro apporto costruttivo e propositivo; voi conoscete da vicino le realtà, le potenzialità e le istanze del mondo del lavoro; e in più avete lo sguardo puntato su un altro settore delicato e strategico per lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione: quello dei trasporti”.

E conclude: “Ho la consapevolezza che alcune questioni richiedano un’attenzione piena e costante. Per questo intendo promuovere il rilancio di un Piano strategico per le infrastrutture del futuro, che dovrà essere realizzato anche sulla base delle richieste dei territori”.