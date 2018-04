Lombardia: Bolognini, via libera contributi per sfollati palazzina Rescaldina

Milano, 9 apr. (AdnKronos) – “E’ importante che la Regione Lombardia fosse pronta in tempo zero a dare aiuto a queste famiglie che sono rimaste senza casa e hanno perso tutto”. Cosi’ l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini ha commentato la delibera approvata nella seduta di giunta presieduta dal presidente Attilio Fontana in cui si stanzia un contributo straordinario 37.800 euro a copertura delle spese di affitto degli immobili Aler messi a disposizione delle famiglie sfollate a causa dell’esplosione e del crollo della palazzina di Rescaldina, in provincia di Milano.

“Ancora una volta – spiega Bolognini – il cuore dei lombardi e soprattutto la capacità dell’Ente ha dimostrato di saper fare fronte alle necessità con immediatezza”.