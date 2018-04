Lele Mora massacra L’Isola dei Famosi, a Striscia le accuse dell’ex manager dei Vip sono pesantissime [VIDEO]

Lele Mora ieri è stato protagonista di un servizio di Valerio Staffelli a Striscia la Notizia. L’ex manager dei Vip si è sottoposto alle domande dell’inviato del programma di Antonio Ricci ed ha risposto piccato a quelle su L’Isola dei Famosi e sui suoi meccanismi. Oltre a disprezzare l’ultima edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi, Lele Mora ha parlato del caso ‘canna-gate’, tanto caro a Striscia e dei meccanismi nascosti della trasmissione. Il 63enne veneto ha parlato così:

Eva (Henger, ndr) ha detto la verità, lei è una brava ragazza, onesta e sincera. So che (Francesco Monte, ndr) le canne se le fa, se le faceva. Non lo so, non voglio accusarlo, ma lo so per certo e se dico che lo so, lo so. Una conduttrice non deve farsi ingrossare le vene. Deve gestire le cose difficili e avere la proprietà del palcoscenico. Quello che ho notato è che purtroppo questa cosa non c’è stata. La d’Urso non avrebbe mai fatto così.