Julio Cesar lascia il calcio, splendido il tributo del Maracanà: il portiere brasiliano chiude con una vittoria

Julio Cesar ha chiuso con il calcio giocato, dicendo addio al Maracanà dopo la vittoria del Flamengo sull’America de Minas Gerais

Grande festa del pubblico del Maracanà per l’ultima partita del portiere del Flamengo Julio Cesar che a 38 anni lascia il calcio giocato dopo una lunga carriera costellata di successi con le maglie di Flamengo, Benfica e Inter con cui dal 2005 al 2012 ha vinto quattordici trofei: 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League e una Coppa del mondo per club. Julio Cesar ha terminato la carriera, cominciata proprio col club di Rio de Janeiro nel 1997 tenendo la sua porta inviolata nel 2-0 del Flamengo contro l’America de Minas Gerais nel match valido per la seconda giornata del campionato brasiliano. (ADNKRONOS)