Isabella Rossellini, la confessione shock e la volontà di non denunciare: “fui stuprata a 15 anni”

Isabella Rossellini, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, svela un particolare episodio della sua vita vissuto in età adolescenziale. Sulla scia delle confessioni che nel mondo del cinema le attrici hanno rivelato negli ultimi tempi, la 65enne romana racconta quello che ha vissuto in prima persona. A ‘Vulture‘ Isabella Rossellini racconta quando fu stuprata:

avevo 15-16 anni e lui uno più di meCapisco il valore che può avere per alcune persone condividere un’esperienza, ma risale a 48 anni fa. Che senso avrebbe tirare fuori questa storia? si In Italia sono una superstar, se facessi il suo nome gli rovinerei la vita. Non so cosa gli sia successo, potrebbe essere sposato, avere dei figli. Ha agito così in un contesto culturale che, diciamo così, purtroppo ‘lo tollerava’.