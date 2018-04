Infortuni: Furlan, sicurezza e tutela salute diritti essenziali

Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono diritti essenziali in tutti i paesi del mondo. La Cisl è impegnata in tutti i territori, nelle categorie e con i propri enti per il rispetto della vita e della dignità del lavoro. Non si può e non si deve morire di lavoro”. Lo scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nella Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, alla vigilia del Primo Maggio che quest’anno è dedicato in tutta italia al tema della sicurezza sul lavoro.