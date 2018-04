ICF Canoe Slalom World Ranking Race – Concluse le regate a Ivrea: pioggia di medaglie azzurre

Concluse le gare ICF World Ranking Canoa Slalom a Ivrea: pioggia di medaglie azzurre. Vittorie nella K1 Women con Stefanie Horn, nella C1 Men con Roberto Colazingari e nella C1 Women con Elena Borghi. Christian De Dionigi e Davide Ghisetti rispettivamente argento e bronzo nella K1 Men

Si sono concluse a Ivrea con una pioggia di medaglie per gli atleti italiani le gare dell’ICF World Ranking Canoa Slalom. Nella disciplina “regina” K1 Men, dietro allo svizzero Martin Dougoud, medaglia d’oro, bellissimo secondo posto per Christian De Dionigi e splendido bronzo per Davide Ghisetti, l’atleta di Ivrea sorretto dal tifo del pubblico di casa. Strepitosa Stefanie Horn, tedesca naturalizzata italiana, nella K1 Women, che con una discesa impeccabile e il tempo di 100.14 si è aggiudicata il gradino più alto del podio. Seconda la polacca Klaudia Zwolinska. La torinese Maria Clara Giai Pron conquista con una gara pulita il meritato bronzo. Podio tutto azzurro nella C1 Men, con Roberto Colazingari, oro, davanti a Stefano Cipressi, argento, e Paolo Ceccon, bronzo. Completano la bella giornata italiana l’oro di Elena Borghi e il bronzo di Elena Micozzi nella C1 Women. Sul secondo gradino del podio si è inserita la polacca Alexandra Stach. Successo della coppia Francesco Cavo e Martina Rossi nella C2 misto. Tutti i risultati e i tempi su: https://siwidata.com/canoe123/live?SessionKey=siwidata.1353

DICHIARAZIONI

A chiusura della due giorni eporediese l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, ha dichiarato: “C’è da parte nostra innanzitutto una grande soddisfazione per l’aspetto agonistico, in quanto Ivrea si conferma capace non solo di ospitare grandi campioni da tutto il mondo, ma anche di scoprire nuovi talenti, come dimostrano i risultati dei Campionati Italiani Under 23 di questa mattina. Inoltre, la visita che ho compiuto oggi all’impianto conferma la bontà del progetto che abbiamo avviato qualche anno fa e che stiamo realizzando insieme alla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e alla Città di Ivrea e il forte legame tra le tre istituzioni e tutto il territorio eporediese, e in particolare l’Ivrea Canoa Club. Adesso aspettiamo con ottimismo i risultati dei Mondiali di luglio.”

Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak: “La prima e più importate cosa da evidenziare è che questo progetto, che si può dire realizzato al 90%, può essere proposto come modello per creare infrastrutture sportive, e soprattutto per crearle in città a dimensione umana come è Ivrea, in modo che i cittadini possano avvicinarsi facilmente al mondo della canoa. Questo progetto, che all’inizio sembrava irrealizzabile, è arrivato a essere quasi interamente compiuto grazie alla stretta collaborazione tra l’Ivrea Canoa Club, il Comune di Ivrea e la Regione Piemonte che, forse anche sulla scorta dell’esperienza olimpica di Torino, ha riconosciuto il potenziale di questo sport come volano di sviluppo sociale ed economico. E’ stato un vero gioco di squadra, che ha fatto in modo che oggi atleti di tutto il mondo si sentano a casa qui ad Ivrea. Ricordo, in ultimo, il contributo della nostra Federazione, che ha sostenuto le candidature di Ivrea. Dobbiamo tutti essere fieri dei risultati che abbiamo ottenuto e rimanere concentrati per raggiungerne di nuovi e sempre maggiori. Per crescere ulteriormente servono almeno due medaglie ai prossimi Mondiali: questo è l’obiettivo della Federazione.”

Claudio Roviera, Presidente dell’Associazione Proteina, Comitato Organizzatore dei Mondiali del 17/22 luglio “La gara Ranking appena conclusa è stata voluta ed organizzata come test event in vista dei Campionati Mondiali Junior e Under 23, siamo soddisfatti della programmazione fatta fino ad oggi, dei settori operativi attivati per questa manifestazione e della risposta in termini di presenza e impegno di tutti i nostri preziosi volontari. Durante questa Ranking è stato condiviso il progetto Campionati del Mondo con l’International Canoe Federation (ICF) nei minimi dettagli, questo ci consente di lavorare concentrati per il raggiungimento del nostro obiettivo di luglio”.

Campionato Italiano Under 23 di Canoa Slalom

Si sono svolte inoltre questa mattina allo Stadio della Canoa le gare del Campionato Italiano Under 23 di Canoa Slalom. Questi i risultati:

K1W

Oro – Eleonora Lucato (108.34) dell’ A.S.D. Valstagna

Argento – Marta Bertoncelli (113.25) del CC Ferrara

Bronzo – Francesca Malaguti (116.43) CC Ferrara

C1W

Oro – Elena Borghi (126.77) del CC Ferrara

Argento – Elena Micozzi (147.55) del A.S.D. Subiaco

Bronzo – Carolina Massarenti (156.20) dell’Ivrea CC

K1M

Oro – Davide Ghisetti (88.63) dell’Ivrea CC

Argento – Marcello Beda (91.30) del A.S.D. Bologna

Bronzo – Marco Vianello (93.54) del C.S. Carabinieri

C1M

Oro – Raffaello Ivaldi (96.80) della Marina Militare

Argento – Paolo Ceccon (99.74) dell’ A.S.D. Valstagna

Bronzo – Gabriele Ciulla (109.57) del A.S.D. Subiaco