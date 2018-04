Guai col fisco per Joe Bastianich, la cifra fa paura: si parla di un milione di euro evasi

Joe Bastianich è nei guai con il fisco, il locale veneto ‘Orsone’ del giudice di Masterchef è sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza

Il locale ‘Orsone‘ di Joe Bastianich è sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza. Il ristorante di lusso, che inizialmente avrebbe dovuto essere un agriturismo, attraverso agevolazioni fiscali sarebbe riuscito a risparmiare ben un milione di euro. Inizialmente registrato come azienda agricola, il locale sito a Cividale del Friuli avrebbe ottenuto i vantaggi fiscali di cui gli agriturismi usufruiscono senza però rispettarne i parametri (come la provenienza degli alimenti e l’apertura del locale). Trasformato quasi da subito in un ristorante di lusso, l’Orsone non avrebbe reso nota la sua trasformazione per usufruire dei vantaggi conseguenti.