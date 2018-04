Giro d’Italia, Froome sempre più attento ai dettagli: il ciclista pronto per vincere la maglia rosa

Nuove soluzioni tecniche per Chris Froome: il ciclista del Team Sky vuole vincere il Giro d’Italia

Chris Froome lunedì sarà al via del Tour of the Alps, corsa valida per la Ciclismo Cup (campionato che regalerà una wild card per il Giro d’Italia 2019 ad un team Professional italiano). Il ciclista del Team Sky ha svolto un lavoro perfetto nella prima parte della stagione: ha gareggiato nelle principali corse a tappe della nostra penisola, ha svolto allenamenti individuali in Spagna e in Sudafrica e con i compagni di squadra in Italia. Il Giro d’Italia è il primo obiettivo stagionale per il capitano del Team Sky: nelle precedenti occasioni non è riuscito a dare il suo massimo (era agli esordi), ma adesso con quattro vittorie al Tour de France e una alla Vuelta di Spagna, il ciclista è pronto a conquistare la maglia rosa.

Non sarà facile per il britannico perché dovrà stare molto attento a Fabio Aru dell‘UAE Team Emirates che più o meno ha realizzato lo stesso programma di avvicinamento alla corsa in rosa. Chris Froome si è gettato alle spalle le polemiche che lo hanno travolto in questi mesi (il ‘Keniano Bianco’ è indagato per eccessivo utilizzo del salbutamolo durante la Vuelta di Spagna 2017) e si presenterà a Gerusalemme in splendida forma. Oggi e domani Froome sarà sullo Zoncolan per analizzare il percorso alpino del Giro d’Italia, mentre domani proverà la cronometro individuale di Rovereto. Alla ‘rosea’ il ciclista del Team Sky ha raccontato:

“mi sono allenato abbastanza. Di notte dormo, nel mio cuore so di non aver fatto nulla di male, di non aver barato”.

Per il Giro d’Italia, Froome avrà una nuova bicicletta che lo aiuterà ad avere una buona postura per tutte le 21 tappe della corsa a tappe. Il ciclista del Team Sky ha spiegato:

“ho abbassato leggermente la posizione dell’anteriore per la crono. Poco alla volta, un millimetro per volta, un pochino ho alzato la sella. Ora sto meglio”.

La cura dei dettagli è molto importante sia per il Team Sky che per Chris Froome. Di anno in anno il capitano della squadra britannica ha cambiato diversi dettagli tecnici (dal body alla bicicletta) per essere performante in tutti i percorsi del mondo. Il Giro d’Italia rappresenta per il ‘Keniano Bianco’ una sfida da superare ad ogni costo per dimostrare a tutti di essere il ciclista più forte di questo decennio.