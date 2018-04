Freestyle, Bertagna e Schenk sono i nuovi campioni italiani di slopestyle: che trionfo a Plan de Corones

Bertagna e Schenk campioni italiani di slopestyle a Plan de Corones. Assegnati anche i titoli allievi e ragazzi

Quinto titolo negli ultimi sei anni per Silvia Bertagna nei Campionati Italiani Assoluti di slopestyle. La trentunenne altoatesina del Gardena Raiffeisen, recentissima vncitrice della Coppa del mondo di big air femminile, si è imposta a Plan De Corones battendo la livignasca Elisa Maria Nakab e l’altra altoatesina Sophia Insam. In campo maschile primo scudetto tricolore per Christoph Schenk (Gardena Raiffeisen), battuti i campagni di club Ralph Welponer (al quinto podio negli ultimi sei anni) e Filip Rabanser. La giornata ha assegnato anche i titoli nelle categorie giovanili: fra gli allievi si è imposto Emanuel Canal (Slalom Ski), fra i ragazzi Mattia Mersa (Ladinia Alta Badia) e Carolina Maria Vitale Cesa (Snow Courmayeur).

Ordine d’arrivo SS maschile Campionati Italiani Assoluti Plan de Corones (Bz):

1. Christoph Schenk (Gardena Raiffeisen) 77,67

2. Ralph Welponer (Gardena Raiffeisen) 75,67

3. Filip Rabanser (Gardena Raiffeisen) 72,33

4. Alex Thaler (ASC Plose) 71,33

5. Patrick Thaler (ASC Plose) 70,33

Ordine d’arrivo SS femminile Campionati Italiani Assoluti Plan de Corones (Bz):

1. Silvia Bertagna (Gardena Raiffeisen) 68,00

2. Elisa Maria Nakab (Sporting Livigno) 62,33

3. Sophia Insam (Gardena Raiffeisen) 52,67

4. Sofia Marchesini (UBI Banca Goggi) 19,67

Ordine d’arrivo SS maschile Campionati Allievi Plan de Corones (Bz):

1. Emanuele Canal (Slalom Ski) 77,67

2. Filippo Levis (Slalom Ski) 75,33

3. David Hofer (Gardena Raiffeisen) 69,67

4. Lukas Corradini (Kronplatz Skiteam) 64,67

5. Ananias Bertoldi (Vitamin-F) 60,00

Ordine d’arrivo SS maschile Campionati Italiani Ragazzi Plan de Corones (Bz):

1. Mattia Mersa (Ladinia Alta Badia) 86,00

2. Fabio Pfeffer (Gardena Raiffeisen) 74,33

3. Riccardo Basso (Prato Nevoso) 71,67

4. Patrick Hofer (Gardena Raiffeisen) 67,67

5. Thomas Auer (Vitamin-F) 59,67

Ordine d’arrivo SS femminile Campionati Italiani Ragazzi Plan de Corones (Bz):

1. Carolina Maria Vitale Cesa (Snow Courmayeur) 50,00

2. Alessia Ambrosi (Prato Nevoso) 45,00

3. Alessandra Bricarello (Prato Nevoso) 39,00