Foibe: Veneto, presentato in Consiglio fumetto su storia Norma Cossetto (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una considerazione ‘ conclude Massimo Giorgetti ‘ credo che il problema del Fronte Orientale non sia stato certo risolto con l’esodo forzato degli italiani, basti pensare che fino a pochi anni fa, carri armati che sventolavano bandiere rosse erano schierati proprio su quel confine fittizio”.

L’Assessore regionale alla Formazione e all’Istruzione Elena Donazzan: ‘Norma Cossetto era una giovane studentessa padovana che è stata barbaramente trucidata dai partigiani di Tito. A questa giovane, a sei anni dalla morte, è stata conferita la Laurea Honoris Causa dall’allora Rettore dell’Università di Padova, Marchesi. A lei è intitolata una targa posta all’interno dello stesso Ateneo patavino. Nel 2005, l’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, le ha conferito la Medaglia d’Oro al Valor Civile”.

“Eppure, proprio all’Università di Padova, non abbiamo potuto presentare questo fumetto ai giovani studenti solo per colpa di alcuni rappresentanti dei Centri Sociali, i quali, con violenza e minacce, hanno impedito il pacifico e democratico svolgimento della presentazione del libro. Ora, le Istituzioni democratiche che giustamente hanno omaggiato Norma Cossetto, devono reagire e contrastare con ogni mezzo la violenza ideologica perpetrata da alcuni facinorosi. E’ quindi molto importante e pregno di significato che il volume venga presentato oggi proprio in Consiglio regionale del Veneto”, ha spiegato.