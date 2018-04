Filottrano ricorda Michele – I genitori di Scarponi scrivono una toccante lettera

I genitori di Michele Scarponi in occasione della prima Granfondo che porta il nome del grande campione hanno scritto una toccante lettera per ricordare il ciclista scomparso un anno fa

Ad un anno esatto dalla morte di Michele Scarponi a causa di un incidente stradale, oggi a Filottrano è stata inaugurata una Granfondo che porta il suo nome. Molti sono stati i partecipanti come Martinelli, ds dell’Astana e grande amico del corridore e Gilberto Simoni, ex ciclista vincitore di due Giri d’Italia. La Granfondo Michele Scarponi ha raccolto tanti partecipanti che hanno voluto omaggiare l’Aquila di Filottrano. Prima del via della corsa giovanile, i genitori di Michele hanno scritto una breve lettera indirizzata ai partecipanti e a tutti gli amanti delle due ruote: