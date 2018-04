F1 – Ruggini tra Wolff e Hamilton, si allontana il rinnovo di Lewis. Il clamoroso retroscena arriva da Marko: “la colpa è di… Vettel”

Helmut Marko ha rivelato un retroscena relativo alla trattativa per il rinnovo di Lewis Hamilton, stizzito per il comportamento tenuto da Toto Wolff

Un rinnovo annunciato che, tuttavia, stenta ad arrivare. Lewis Hamilton e la Mercedes si sono promessi amore eterno, ma l’ufficialità di questa liaison ancora latita. Il motivo sembrano essere alcune ruggini sorte tra il pilota britannico e il team principal Toto Wolff che, per cautelarsi di un eventuale addio del campione del mondo, avrebbe sondato il terreno per portare a Brackley uno tra Vettel e Verstappen. Un retroscena clamoroso rivelato da Helmut Marko ai microfoni della rivista Sport Bild:

“Toto ha cercato di convincere Vettel e Max, ma entrambi lo hanno rifiutato. Naturalmente, Lewis ha saputo di questo e quindi ha alzato il prezzo“.

Una notizia che ha senza dubbio spiazzato Lewis Hamilton, irrigiditosi sulle condizioni del nuovo contratto. Secondo quanto riportato dalla stessa Sport Bild, la cifra richiesta dal britannico per il nuovo contratto sarebbe pari a 150 milioni di euro, ovvero 50 a stagione per i prossimi tre anni.

Non è un mistero che il campione del mondo non voglia superare il limite del 2021, termine che sancirà la fine del Patto della Concordia dando il via ad una nuova era per la Formula 1. Un salto nel buio che Hamilton vorrebbe non compiere, ritirandosi magari proprio alla vigilia di una rivoluzione che potrebbe definitivamente cambiare il volto del circus.